Минобороны: В этом году на освобожденных территориях обезврежено 955 мин

Проводимые инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжаются в плановом порядке.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.
С 1 января по 21 декабря 2023 года инженерно-саперными подразделениями было обнаружено и обезврежено 234 противопехотных, 721 противотанковая мина и 1 405 неразорвавшихся боеприпасов на территории площадью 6 930 гектаров.
Также в целях обеспечения безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники по труднопроходимой скалистой местности со сложным рельефом были проложены новые пути обеспечения, усовершенствованы и восстановлены имеющиеся пути обеспечения.
Основные усилия направлены на очистку от мин и неразорвавшихся боеприпасов населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры.
Часть мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в Карабахском экономическом районе, в очередной раз была уничтожена методами подрыва и поджога в учебном центре "Гёдекбурун" Агдеринского района.
Надлежащие меры по инженерному обеспечению на освобожденных территориях будут продолжены в плановом порядке и в 2024 году.