Минобороны: В этом году на освобожденных территориях обезврежено 955 мин

Проводимые инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжаются в плановом порядке.

Проводимые инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжаются в плановом порядке.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С 1 января по 21 декабря 2023 года инженерно-саперными подразделениями было обнаружено и обезврежено 234 противопехотных, 721 противотанковая мина и 1 405 неразорвавшихся боеприпасов на территории площадью 6 930 гектаров.

Также в целях обеспечения безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники по труднопроходимой скалистой местности со сложным рельефом были проложены новые пути обеспечения, усовершенствованы и восстановлены имеющиеся пути обеспечения.

Основные усилия направлены на очистку от мин и неразорвавшихся боеприпасов населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры.

Часть мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в Карабахском экономическом районе, в очередной раз была уничтожена методами подрыва и поджога в учебном центре "Гёдекбурун" Агдеринского района.

Надлежащие меры по инженерному обеспечению на освобожденных территориях будут продолжены в плановом порядке и в 2024 году.