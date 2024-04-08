Минобороны: В Центре военных игр прошли командно-штабные учения с компьютерной поддержкой

В Центре военных игр Института военного управления с личным составом Н-ской воинской части были проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

В Центре военных игр Института военного управления с личным составом Н-ской воинской части были проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Учения организованы в соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Согласно плану, после уточнения предстоящих задач на карте было проверено взаимодействие подразделений и согласованность штабов как единого органа управления, заслушаны доклады командиров о принятых решениях.

С применением современных, высокотехнологичных компьютерных программ были успешно выполнены задачи, поставленные в ходе учений, проводимых в целях повышения управленческих способностей командиров и их навыков оперативного принятия решений при приведении подразделений в состояние боевой готовности, а также дальнейшего совершенствования деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.