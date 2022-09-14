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МО: В Азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови

МО: В Азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови Некоторые аккаунты в социальных сетях распространяют необоснованную информацию о наличии большого количества раненых и их потребности в крови для переливания. Заявляем, что В Азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови.
Армия
14 сентября 2022 г. 23:56
МО: В Азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови

Некоторые аккаунты в социальных сетях распространяют необоснованную информацию о наличии большого количества раненых и их потребности в крови для переливания. Заявляем, что в армии Азербайджана нет проблем с запасами компонентов крови.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

«В случае необходимости кровью и компонентами крови нашу армию полностью обеспечит отделение банка крови Главного клинического госпиталя Министерства обороны.

Призываем наших граждан не верить такой ложной информации и не делиться официально не подтвержденной информацией», - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке MN: Çoxlu sayda hərbçimizin yaralanması və onlara qan lazım olması barədə məlumatlar əsassızdır

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