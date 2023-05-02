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Минобороны: В армии Азербайджана продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск

Минобороны: В армии Азербайджана продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, продолжаются тактические учения с боевой стрельбой, проводимые в подразделениях ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии.
Армия
2 мая 2023 г. 10:28
Минобороны: В армии Азербайджана продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, продолжаются тактические учения с боевой стрельбой, проводимые в подразделениях ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии.

Об этом Report в Министерстве обороны.

Согласно плану, подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения.

Затем подразделения заняли огневые позиции и произвели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц и артиллерийских установок, с высокой точностью уничтожив цели условного противника.

Особое внимание в ходе учений уделяется совершенствованию практических навыков личного состава и повышению боеспособности подразделений.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army holding rocket and artillery troops’ exercises 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu reaktiv yaylım atəşi sistemilərindən döyüş atışları icra edib

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