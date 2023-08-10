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Минобороны: Уделяется особое внимание всестороннему обеспечению воинских частей

Минобороны: Уделяется особое внимание всестороннему обеспечению воинских частей Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, материально-техническое обеспечение Армии организовано на высоком уровне.
Армия
10 августа 2023 г. 11:47
Минобороны: Уделяется особое внимание всестороннему обеспечению воинских частей

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, материально-техническое обеспечение Армии организовано на высоком уровне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Котельные, оснащенные оборудованием на основе передовых технологий, обеспечивают постоянную подачу горячей воды, благодаря стиральным машинам и сушилкам, установленным в прачечной, личный состав всегда обеспечен чистой одеждой и свежим постельным бельем.

Правильное и качественное питание личного состава - один из важнейших вопросов. Для этого в столовых воинских частей созданы все условия. Свежие и качественные продукты питания, поставляемые в воинские части, хранятся в холодильных камерах. Питание личного состава готовится три раза в день в соответствии с предусмотренными нормами. В меню преобладают блюда национальной кухни.

В соответствии с поручениями руководства Министерства обороны о подготовке к зимнему периоду, в пунктах дислокации воинских частей, особенно в районах с суровым климатом и крутым рельефом местности, создаются резервы по всем видам средств обеспечения, включая продовольствие, вещевые принадлежности, боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Вопросы обеспечения, необходимые для организации и ведения служебно-боевой деятельности военнослужащих на высоком уровне, всегда находятся в центре внимания.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Hərbi hissələrin hərtərəfli təminatına xüsusi diqqət yetirilir"

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