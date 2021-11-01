Минобороны: Турецкая и Азербайджанская армии продолжат создавать братские бригады

"Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку Азербайджанской армии в модернизации и учебно-воспитательной деятельности, а также поиске и уничтожении мин (самодельных взрывчатых устройств) в районах, освобожденных от армянской оккупации".

"Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку Азербайджанской армии в модернизации и учебно-воспитательной деятельности, а также поиске и уничтожении мин (самодельных взрывчатых устройств) в районах, освобожденных от армянской оккупации".

Как сообщает Report, об этом на состоявшейся 1 ноября пресс-конференции заявила офицер по связям с прессой и общественностью Министерства национальной обороны Турции, майор Пынар Кара.

"На сегодняшний день была разминирована территорию площадью 123 квадратных километра. Кроме того, обезвреживанию самодельных взрывчатых устройств были обучены 899 азербайджанских военнослужащих. Продолжается проект "Братская бригада", осуществляемый совместно Вооруженными силами Турции и Азербайджана с целью координации совместных действий, планирования и проведения учений. В рамках этого проекта 5-8 октября 2021 года в Нахчыване с участием военнослужащих Азербайджана и Турции состоялись учения "Несокрушимое братство-2021", - отметила она.