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Минобороны Турции распространило кадры с учений "Братский кулак"

Минобороны Турции распространило кадры с учений "Братский кулак" Министерство национальной обороны Турции распространило кадры с совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.
Армия
6 декабря 2022 г. 14:08
Минобороны Турции распространило кадры с учений Братский кулак

Министерство национальной обороны Турции распространило кадры с совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает Report, на кадрах отражено выполнение поставленных задач личным составом и техникой.

Отметим, что учения с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции проходят в городе Баку, а также на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Сегодня за учениями понаблюдали министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВВС генерал армии Атилла Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджумент Татлыоглу и высокопоставленные офицеры ВС Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоTurkish Ministry of Defense publishes footage from Fraternal Fist drills in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə MN "Qardaş yumruğu" təlimindən görüntülər yayıb

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