Минобороны Турции распространило кадры с учений "Братский кулак"

Министерство национальной обороны Турции распространило кадры с совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Министерство национальной обороны Турции распространило кадры с совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает Report, на кадрах отражено выполнение поставленных задач личным составом и техникой.

Отметим, что учения с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции проходят в городе Баку, а также на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Сегодня за учениями понаблюдали министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВВС генерал армии Атилла Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджумент Татлыоглу и высокопоставленные офицеры ВС Азербайджана.