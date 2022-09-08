Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с учениями TurAz Qartalı-2022
Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с учениями TurAz Qartalı-2022Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией с совместных летно-тактическими учений TurAz Qartalı-2022, которые проходят в Азербайджане с участием личного состава и авиационных средств ВВС Турции и Азербайджана.
Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией в связи с летно-тактическими учениями TurAz Qartalı-2022, которые проходят в Азербайджане с участием личного состава и авиационных средств ВВС Турции и Азербайджана.