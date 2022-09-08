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Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с учениями TurAz Qartalı-2022

Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с учениями TurAz Qartalı-2022 Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией с совместных летно-тактическими учений TurAz Qartalı-2022, которые проходят в Азербайджане с участием личного состава и авиационных средств ВВС Турции и Азербайджана.
Армия
8 сентября 2022 г. 19:49
Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с учениями TurAz Qartalı-2022

Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией в связи с летно-тактическими учениями TurAz Qartalı-2022, которые проходят в Азербайджане с участием личного состава и авиационных средств ВВС Турции и Азербайджана.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Учения TurAz Qartalı-2022, проводимые с участием Вооруженных сил Турции и Азербайджана, успешно продолжаются".

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