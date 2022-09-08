Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с учениями TurAz Qartalı-2022

Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с учениями TurAz Qartalı-2022

Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией с совместных летно-тактическими учений TurAz Qartalı-2022, которые проходят в Азербайджане с участием личного состава и авиационных средств ВВС Турции и Азербайджана.

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Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией в связи с летно-тактическими учениями TurAz Qartalı-2022, которые проходят в Азербайджане с участием личного состава и авиационных средств ВВС Турции и Азербайджана. Как сообщает Report , в публикации говорится: "Учения TurAz Qartalı-2022, проводимые с участием Вооруженных сил Турции и Азербайджана, успешно продолжаются". Özümüz bir… Sözümüz bir… Gücümüz bir…



Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin müşterek icra ettiği #TurAz Kartalı-2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/D0dCwB3JhK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook