О нас

Минобороны Турции поделилось публикацией о совместных учениях с Азербайджаном

Минобороны Турции поделилось публикацией о совместных учениях с Азербайджаном Министерство национальной обороны Турции поделилось на официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter) публикацией в связи с совместными тактическими учениями "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", которые пройдут в Азербайджане.
Армия
22 октября 2023 г. 14:50
Минобороны Турции поделилось публикацией о совместных учениях с Азербайджаном

Министерство национальной обороны Турции поделилось на официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter) публикацией в связи с совместными тактическими учениями "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", которые пройдут в Азербайджане.

Как передает Report, в оборонном ведомстве напомнили, что учения направлены на обеспечение боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.

"Учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" начнутся завтра. Самолёты F-16, которые примут участие в учениях, уже находятся в Азербайджане", - говорится в сообщении.

Отметим, что совместные азербайджано-турецкие тактические учения пройдут 23-25 октября этого года по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о проведении тренировок с участием авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, привлеченных к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi: Sabah Azərbaycanda təlimə başlanılacaq

Самое читаемое

Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
15 октября 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi