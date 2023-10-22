Минобороны Турции поделилось публикацией о совместных учениях с Азербайджаном

Министерство национальной обороны Турции поделилось на официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter) публикацией в связи с совместными тактическими учениями "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", которые пройдут в Азербайджане.
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"Учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" начнутся завтра. Самолёты F-16, которые примут участие в учениях, уже находятся в Азербайджане", - говорится в сообщении.
Отметим, что совместные азербайджано-турецкие тактические учения пройдут 23-25 октября этого года по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.
Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о проведении тренировок с участием авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, привлеченных к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023".