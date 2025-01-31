Минобороны Турции поделилось кадрами учений с участием азербайджанских военных

20:40

Министерство национальной обороны Турции опубликовало новые кадры с военных учений "Зимние учения-2025", в которых принимают участие и военные из Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующая публикация сделана на странице министерства в "X".

"Ни снег, ни мороз, ни сложный рельеф не станут преградой. Несмотря на суровые погодные условия, мы продолжаем поражать цели вместе с друзьями и союзниками. "Зимние учения-2025", начавшиеся 20 января в Карсе, проходят успешно при участии дружественных и союзных стран", — говорится в сообщении.

Отметим, что в учениях задействованы более 12 тысяч военнослужащих из разных стран.