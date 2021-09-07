Минобороны Турции о совместных учениях в Лачынском районе

Военно-морские силы Азербайджана и спецназ Вооруженных сил Турции с 6 сентября проводят в Лачыне учения под названием "Совместная операция коммандос".

Военно-морские силы Азербайджана и спецназ Вооруженных сил Турции с 6 сентября проводят в Лачыне учения под названием "Совместная операция коммандос".

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Учения продлятся до 10 сентября", - сообщили в оборонном ведомстве.

Отметим, что в соответствии с заключенном между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, 6 сентября в Лачынском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.