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Минобороны Турции о совместных учениях в Лачынском районе

Минобороны Турции о совместных учениях в Лачынском районе Военно-морские силы Азербайджана и спецназ Вооруженных сил Турции с 6 сентября проводят в Лачыне учения под названием "Совместная операция коммандос".
Армия
7 сентября 2021 г. 12:31
Минобороны Турции о совместных учениях в Лачынском районе

Военно-морские силы Азербайджана и спецназ Вооруженных сил Турции с 6 сентября проводят в Лачыне учения под названием "Совместная операция коммандос".

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Учения продлятся до 10 сентября", - сообщили в оборонном ведомстве.

Отметим, что в соответствии с заключенном между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, 6 сентября в Лачынском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

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Версия на английском языке ФотоTurkish Ministry of Defense releases information about joint exercises in Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Müdafiə Nazirliyi Laçındakı birgə təlimlərlə bağlı məlumat yayıb

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