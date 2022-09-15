Минобороны Турции: Азербайджанская армия твердо противостоит армянской провокации 

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством национальной обороны Турции в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной Арменией на государственной границе с Азербайджаном.
“В этот особенный день, когда мы отмечаем 104-ю годовщину освобождения Баку от вражеской оккупации, мы приветствуем героическую Азербайджанскую армию и наших благородных азербайджанских тюркских братьев, которые твердо противостоят агрессивным и провокационным действиям Армении!",- отметили в министерстве.
Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz! Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan’ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman #Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz! pic.twitter.com/2NdRKiuVnh