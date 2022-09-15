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Минобороны Турции: Азербайджанская армия твердо противостоит армянской провокации 

Минобороны Турции: Азербайджанская армия твердо противостоит армянской провокации  “Мы родные братья, одна нация и два государства”.
Армия
15 сентября 2022 г. 12:17
Минобороны Турции: Азербайджанская армия твердо противостоит армянской провокации 

“Мы родные братья, одна нация и два государства”.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством национальной обороны Турции в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной Арменией на государственной границе с Азербайджаном.

“В этот особенный день, когда мы отмечаем 104-ю годовщину освобождения Баку от вражеской оккупации, мы приветствуем героическую Азербайджанскую армию и наших благородных азербайджанских тюркских братьев, которые твердо противостоят агрессивным и провокационным действиям Армении!",- отметили в министерстве.

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Версия на английском языке ВидеоTurkish MoD: ‘Azerbaijan Army takes a strong stand against Armenian provocations’
Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyə MN: "Azərbaycan Ordusu Ermənistanın təxribatlarına güclü şəkildə duruş gətir"

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