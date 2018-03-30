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    Минобороны сняло документальный фильм о геноциде азербайджанцев 1918-го года - ВИДЕО

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Киностудия документальных и учебных фильмов министерства обороны Азербайджана сняла документальный фильм о геноциде, совершенном армянами против азербайджанцев в марте 1918-го года.

    Report представляет этот фильм:

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