Минобороны сняло документальный фильм о геноциде азербайджанцев 1918-го года - ВИДЕО

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Киностудия документальных и учебных фильмов министерства обороны Азербайджана сняла документальный фильм о геноциде, совершенном армянами против азербайджанцев в марте 1918-го года.
Report представляет этот фильм:
Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Киностудия документальных и учебных фильмов министерства обороны Азербайджана сняла документальный фильм о геноциде, совершенном армянами против азербайджанцев в марте 1918-го года.
Report представляет этот фильм:
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости