Минобороны сняло документальный фильм о геноциде азербайджанцев 1918-го года - ВИДЕО

30 марта, 2018 15:27

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Киностудия документальных и учебных фильмов министерства обороны Азербайджана сняла документальный фильм о геноциде, совершенном армянами против азербайджанцев в марте 1918-го года. Report представляет этот фильм: