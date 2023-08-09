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Минобороны: Служебно-боевая деятельность на освобожденных территориях организуется на высоком уровне

Минобороны: Служебно-боевая деятельность на освобожденных территориях организуется на высоком уровне В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в дислоцированных на освобожденных территориях воинских частях созданы все возможности для организации служебно-боевой дея
Армия
9 августа 2023 г. 16:51
Минобороны: Служебно-боевая деятельность на освобожденных территориях организуется на высоком уровне

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в дислоцированных на освобожденных территориях воинских частях созданы все возможности для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Одним из первоочередных требований, предъявляемых подразделениям, является поддержание высокого уровня боевой готовности и дисциплины, создание здоровой морально-психологической атмосферы.

Имеющиеся социально-бытовые условия в воинских частях создают основу для повышения теоретико-практических знаний личного состава, несения боевого дежурства в соответствии с требованиями, эффективного проведения культурного досуга.

Организация службы войск в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжается в соответствии с правилами распорядка дня. Проводятся теоретические и практические занятия с военнослужащими, до сведения личного состава, привлеченного к боевому дежурству, доводятся правила безопасности, особо отмечается важность высокой бдительности на позициях.

Профессионализм личного состава азербайджанской армии дополняется высоким уровнем морально-психологической подготовки. В связи с этим с военнослужащими регулярно проводятся занятия по общественно-политической подготовке, дается информация о событиях, происходящих в нашей стране и мире, уделяется внимание формированию кругозора военнослужащих.

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Версия на английском языке Service and combat activities in liberated territories organized at high level
Версия на азербайджанском языке MN: "Azad edilmiş ərazilərdə xidməti-döyüş fəaliyyəti yüksək səviyyədə təşkil olunur"

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