Минобороны: Ситуация на границе остается напряженной

"В последнее время армянские провокации еще более участились".

"В последнее время армянские провокации еще более участились".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге в связи с широкомасштабными провокациями, совершенными вооруженными силами Армении против Азербайджана на государственной границе.

"Наши боевые посты подверглись нападению, двое наших военнослужащих получили ранения, их жизни ничего не угрожает", - сказал представитель министерства.

Он отметил, что в качестве военных трофеев было изъято значительное количество боеприпасов: "Были приняты адекватные меры. Атака полностью провалилась. В настоящее время ситуация на границе остается напряженной и находится под контролем".