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Минобороны: Ситуация на границе остается напряженной

Минобороны: Ситуация на границе остается напряженной "В последнее время армянские провокации еще более участились".
Армия
16 ноября 2021 г. 16:08
Минобороны: Ситуация на границе остается напряженной
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"В последнее время армянские провокации еще более участились".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге в связи с широкомасштабными провокациями, совершенными вооруженными силами Армении против Азербайджана на государственной границе.

"Наши боевые посты подверглись нападению, двое наших военнослужащих получили ранения, их жизни ничего не угрожает", - сказал представитель министерства.

Он отметил, что в качестве военных трофеев было изъято значительное количество боеприпасов: "Были приняты адекватные меры. Атака полностью провалилась. В настоящее время ситуация на границе остается напряженной и находится под контролем".

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Версия на английском языке Defense Ministry: "Currently, situation at Armenian border remains tense"
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: "Hazırda sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır"

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