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Минобороны: С военнообязанными проведены занятия по огневой подготовке

Минобороны: С военнообязанными проведены занятия по огневой подготовке В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части состоялись учебные сборы с военнообязанными.
Армия
24 февраля 2024 г. 14:39
Минобороны: С военнообязанными проведены занятия по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части состоялись учебные сборы с военнообязанными.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, с военнообязанными были проведены занятия по огневой подготовке.

В ходе занятий до их сведения были доведены тактико-технические характеристики стрелкового оружия и гранатометов различного калибра.

После разъяснения правил безопасности были выполнены задачи по ведению огня из различных позиций с изменением огневой позиции по появляющимся целям.

Действия, проведенные с целью повышения уровня боевой подготовки, совершенствования знаний и навыков, а также повышения практических навыков, были успешно выполнены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi vəzifəlilər atəşin aparılması üzrə tapşırıqları icra ediblər

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