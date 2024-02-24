Минобороны: С военнообязанными проведены занятия по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части состоялись учебные сборы с военнообязанными.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части состоялись учебные сборы с военнообязанными.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, с военнообязанными были проведены занятия по огневой подготовке.

В ходе занятий до их сведения были доведены тактико-технические характеристики стрелкового оружия и гранатометов различного калибра.

После разъяснения правил безопасности были выполнены задачи по ведению огня из различных позиций с изменением огневой позиции по появляющимся целям.

Действия, проведенные с целью повышения уровня боевой подготовки, совершенствования знаний и навыков, а также повышения практических навыков, были успешно выполнены.