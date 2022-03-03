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Минобороны: Минометные подразделения провели упражнения по стрельбе

Минобороны: Минометные подразделения провели упражнения по стрельбе В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год минометные подразделения Сухопутных войск были проведены упражнения по стрельбе.
Армия
3 марта 2022 г. 13:26
Минобороны: Минометные подразделения провели упражнения по стрельбе

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год минометные подразделения Сухопутных войск были проведены упражнения по стрельбе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения выполнили нормативы по развертыванию на местности перед стрельбой, занятию огневых позиций и приведению минометов в боевое состояние.

Были успешно произведены учебные стрельбы из минометов по одиночной цели с полупрямой наводкой.

Учебный процесс подразделений успешно ведется с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun minaatan bölmələri təlim atışları yerinə yetirib

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