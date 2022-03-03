Минобороны: Минометные подразделения провели упражнения по стрельбе

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год минометные подразделения Сухопутных войск были проведены упражнения по стрельбе.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения выполнили нормативы по развертыванию на местности перед стрельбой, занятию огневых позиций и приведению минометов в боевое состояние.
Были успешно произведены учебные стрельбы из минометов по одиночной цели с полупрямой наводкой.
Учебный процесс подразделений успешно ведется с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне.