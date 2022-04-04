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Минобороны распространило информацию о ситуации на освобожденных территориях

Минобороны распространило информацию о ситуации на освобожденных территориях Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана в марте полностью очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 203 гектара на освобожденных территориях.
Армия
4 апреля 2022 г. 16:21
Минобороны распространило информацию о ситуации на освобожденных территориях

Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана в марте полностью очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 203 гектара на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На сегодняшний день инженерно-фортификационными подразделениями на освобожденных территориях очищено от мин до 14 600 гектаров. Всего было обнаружено и уничтожено более 6 000 противопехотных, более 2 100 противотанковых мин и более 9 300 неразорвавшихся боеприпасов.

С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии очищаются дороги от мин и снежного покрова, а также прокладываются новые пути обеспечения позиций подразделений, расположенных в горных и труднодоступных районах.

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Версия на английском языке ФотоDefense Ministry releases information on situation in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi azad edilmiş ərazilərdəki vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb

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