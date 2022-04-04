Минобороны распространило информацию о ситуации на освобожденных территориях

Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана в марте полностью очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 203 гектара на освобожденных территориях.

Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана в марте полностью очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 203 гектара на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На сегодняшний день инженерно-фортификационными подразделениями на освобожденных территориях очищено от мин до 14 600 гектаров. Всего было обнаружено и уничтожено более 6 000 противопехотных, более 2 100 противотанковых мин и более 9 300 неразорвавшихся боеприпасов.

С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии очищаются дороги от мин и снежного покрова, а также прокладываются новые пути обеспечения позиций подразделений, расположенных в горных и труднодоступных районах.