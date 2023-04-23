МО распространила кадры момента ввоза незаконных военных грузов из Армении в Азербайджан

22 апреля около 20:00 нашими камерами, находящейся в Лачинском районе, зафиксировано движение колонны из 2-х эвакуаторов КамАЗ, 1 автокрана КамАЗ, 1 автомобиля марки УАЗ-3151 и 1 автомобиля марки УАЗ-Патриот с одним жилым контейнером на каждом, принадлежа

22 апреля около 20:00 нашими камерами, находящейся в Лачынском районе, зафиксировано движение колонны из 2-х эвакуаторов КамАЗ, 1 автокрана КамАЗ, 1 автомобиля марки УАЗ-3151 и 1 автомобиля марки УАЗ-Патриот с одним жилым контейнером на каждом, принадлежащих Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

По видеокадрам видно, что колонна автомобилей, двигающаяся со стороны населенного пункта Корнидзор Армении, въезжает на территорию Азербайджана через новый мост на реке Хекари, построенный на условной азербайджано-армянской границе.