Минобороны: Провокация армянской стороны решительно пресечена, огневые позиции подавлены

20:35 Азербайджанские военнослужащие решительно пресекли провокацию армянской стороны, огневые позиции противника подавлены.

Азербайджанские военнослужащие решительно пресекли провокацию армянской стороны, огневые позиции противника подавлены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, что 11 апреля примерно в 16:20, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района.

Позже армянская сторона продолжила обстрел азербайджанских позиций с использованием минометов и крупнокалиберного оружия.

В ходе ответных мер, предпринятых армией Азербайджана, подразделения Вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

В настоящее время на указанном направлении наблюдается относительное спокойствие, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений армии Азербайджана.