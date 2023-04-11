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Минобороны: Провокация армянской стороны решительно пресечена, огневые позиции подавлены

Минобороны: Провокация армянской стороны решительно пресечена, огневые позиции подавлены 20:35 Азербайджанские военнослужащие решительно пресекли провокацию армянской стороны, огневые позиции противника подавлены.
Армия
11 апреля 2023 г. 20:52
Минобороны: Провокация армянской стороны решительно пресечена, огневые позиции подавлены

Азербайджанские военнослужащие решительно пресекли провокацию армянской стороны, огневые позиции противника подавлены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, что 11 апреля примерно в 16:20, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района.

Позже армянская сторона продолжила обстрел азербайджанских позиций с использованием минометов и крупнокалиберного оружия.

В ходе ответных мер, предпринятых армией Азербайджана, подразделения Вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

В настоящее время на указанном направлении наблюдается относительное спокойствие, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений армии Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınıb, atəş mövqeləri susdurulub

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