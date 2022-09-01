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Минобороны: Провокаций в Лачыне, Забухе и Сусе не зафиксировано

Минобороны: Провокаций в Лачыне, Забухе и Сусе не зафиксировано После того, как подразделения Азербайджанской армии взяли под контроль город Лачын, населенные пункты Забух и Сус, провокационной деятельности на этих территориях не зафиксировано.
Армия
1 сентября 2022 г. 12:29
Минобороны: Провокаций в Лачыне, Забухе и Сусе не зафиксировано

После того, как подразделения Азербайджанской армии взяли под контроль город Лачын, населенные пункты Забух и Сус, провокационной деятельности на этих территориях не зафиксировано.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сказал заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Наши подразделения всегда готовы предотвратить любую провокацию. Естественно, говоря о провокациях, мы не имеем в виду мины. Мы прекрасно знаем, что на территории Лачынского района установлено большое количество мин. Они регулярно обнаруживаются и обезвреживаются", - отметил представитель оборонного ведомства.

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Версия на английском языке MoD: No subversive activities reported in Lachin city, Zabukh, Sus villages
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: "Laçın şəhəri, Zabux və Susda təxribat xarakterli fəaliyyətlər qeydə alınmayıb"

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