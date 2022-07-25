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Минобороны: Проводятся практические занятия с курсантами в полевых условиях

Минобороны: Проводятся практические занятия с курсантами в полевых условиях С курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводятся практические занятия в полевых условиях.
Армия
25 июля 2022 г. 13:21
Минобороны: Проводятся практические занятия с курсантами в полевых условиях

С курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводятся практические занятия в полевых условиях.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с утвержденными учебным планом и программой Военного института, курсанты выполняют различные нормативы по строевой, физической и огневой подготовке.

На проводимых занятиях личному составу разъясняются правила техники безопасности. Ознакомившись с условиями стрельб, курсанты совершенствуют навыки обнаружения и поражения огнем целей условного противника на полигоне, приведения оружия в боевую готовность и его применения.

По завершении занятий курсанты будут оценены в соответствии с достигнутыми результатами.

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Версия на английском языке Practical classes underway with cadets within field withdrawal
Версия на азербайджанском языке Kursantlarla səhra çıxışında praktiki məşğələlər keçirilir

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