Минобороны: Проводятся практические занятия с курсантами в полевых условиях

С курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводятся практические занятия в полевых условиях.

С курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводятся практические занятия в полевых условиях.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с утвержденными учебным планом и программой Военного института, курсанты выполняют различные нормативы по строевой, физической и огневой подготовке.

На проводимых занятиях личному составу разъясняются правила техники безопасности. Ознакомившись с условиями стрельб, курсанты совершенствуют навыки обнаружения и поражения огнем целей условного противника на полигоне, приведения оружия в боевую готовность и его применения.

По завершении занятий курсанты будут оценены в соответствии с достигнутыми результатами.