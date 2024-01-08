В Азербайджанской армии проводятся сборы с командным составом

Министерство обороны проводит заседание командного состава азербайджанской армии.

Министерство обороны проводит сборы с командным составом Азербайджанской армии.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Сборы проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

На теоретических и практических занятиях будут проверены знания и умения по организации и ведению современного общевойскового боя, а также физическая и строевая подготовка привлеченного к сборам личного состава. Кроме того, участники сдадут зачеты на знание воинских уставов, руководящих документов и других нормативно-правовых актов, а также выполнят стрельбы из стрелкового оружия.

Основная цель сборов – повышение теоретических знаний и профессионального уровня офицеров по управлению подразделениями, совершенствование навыков принятия решений, а также изучение возможностей принятого на вооружение оружия, техники и приборов.