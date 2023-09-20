Минобороны провело брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Министерство обороны провело очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.
Как сообщает Report, на брифинге руководитель пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов предоставил представителям СМИ информацию о ситуации.
13:20
Министерство обороны проводит очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.
Как сообщает Report, начальник пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов информирует об антитеррористических мероприятиях.