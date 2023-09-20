Минобороны провело брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Минобороны провело брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Министерство обороны проводит очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

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Министерство обороны провело очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе. Как сообщает Report, на брифинге руководитель пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов предоставил представителям СМИ информацию о ситуации. 13:20 Министерство обороны проводит очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе. Как сообщает Report, начальник пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов информирует об антитеррористических мероприятиях. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Qarabağda lokal antiterror tədbirləri ilə bağlı növbəti brifinq keçirib - YENİLƏNİB