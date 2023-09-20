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Минобороны провело брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Минобороны провело брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе Министерство обороны проводит очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.
Армия
20 сентября 2023 г. 13:27
Минобороны провело брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Министерство обороны провело очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

Как сообщает Report, на брифинге руководитель пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов предоставил представителям СМИ информацию о ситуации.

13:20

Министерство обороны проводит очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

Как сообщает Report, начальник пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов информирует об антитеррористических мероприятиях.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Qarabağda lokal antiterror tədbirləri ilə bağlı növbəti brifinq keçirib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Defense Ministry holds briefing on local anti-terrorist activities in Karabakh

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