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Минобороны провело брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Минобороны провело брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе Министерство обороны Азербайджана проводит брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.
Армия
20 сентября 2023 г. 10:25
Минобороны провело брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана провело брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

Как сообщает Report, на брифинге выступил руководитель пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов.

Он проинформировал общественность об уничтожении вражеских укрытий, техники и других объектов военной инфраструктуры.

10:09

Министерство обороны Азербайджана проводит брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

Как сообщает Report, на брифинге выступает руководитель пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов.

Он информирует общественность об уничтожении вражеских укрытий, техники и других объектов военной инфраструктуры.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı brifinq keçirib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Ministry of Defense holding briefing on continuation of local anti-terrorist activities in Karabakh

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