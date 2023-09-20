Минобороны провело брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана проводит брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

Министерство обороны Азербайджана провело брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

Как сообщает Report, на брифинге выступил руководитель пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов.

Он проинформировал общественность об уничтожении вражеских укрытий, техники и других объектов военной инфраструктуры.

10:09

Министерство обороны Азербайджана проводит брифинг в связи с продолжающимися локальными антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

Как сообщает Report, на брифинге выступает руководитель пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов.

Он информирует общественность об уничтожении вражеских укрытий, техники и других объектов военной инфраструктуры.