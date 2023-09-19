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Минобороны провело очередной брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Минобороны провело очередной брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе 19 сентября Министерство обороны провело очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в регионе с целью предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом регионе, восстановления конституционн
Армия
19 сентября 2023 г. 19:22
Минобороны провело очередной брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

19 сентября Министерство обороны провело очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в регионе с целью предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом регионе, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на брифинге руководитель пресс-службы Министерства обороны, полковник Анар Эйвазов предоставил представителям медиа информацию о ситуации.

Он проинформировал общественность об уничтожении вражеских укрытий, техники и другой инфраструктуры противника.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı antiterror tədbirləri ilə bağlı növbəti brifinq keçirib

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