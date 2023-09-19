Минобороны провело очередной брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Минобороны провело очередной брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

19 сентября Министерство обороны провело очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в регионе с целью предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом регионе, восстановления конституционн

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19 сентября Министерство обороны провело очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в регионе с целью предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом регионе, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, на брифинге руководитель пресс-службы Министерства обороны, полковник Анар Эйвазов предоставил представителям медиа информацию о ситуации. Он проинформировал общественность об уничтожении вражеских укрытий, техники и другой инфраструктуры противника. Подпишитесь на наш Telegram канал