Минобороны провело очередной брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

19 сентября Министерство обороны провело очередной брифинг в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями в регионе с целью предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом регионе, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, на брифинге руководитель пресс-службы Министерства обороны, полковник Анар Эйвазов предоставил представителям медиа информацию о ситуации.
Он проинформировал общественность об уничтожении вражеских укрытий, техники и другой инфраструктуры противника.