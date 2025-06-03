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Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой

Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой
Армия
3 июня 2025 г. 10:40
Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в подразделениях Ракетно-артиллерийских войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны страны.

Согласно плану, были выполнены задачи по выдвижению подразделений из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, размещению на местности, приведению техники в боевую готовность и занятию огневых позиций.

В ходе учений подразделения выполнили боевые стрельбы из гаубиц и реактивных систем залпового огня. На учениях, в ходе которых точным артиллерийским огнем были уничтожены цели условного противника, были успешно выполнены все поставленные задачи.

Основной целью учений является совершенствование навыков принятия командным составом оперативных решений, повышение уровня знаний и умений, планирование действий во время боевых операций, развитие взаимодействия с другими видами войск, а также укрепление полевых и практических навыков личного состава.

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Версия на английском языке Rocket-artillery batteries hold live-fire tactical exercise
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu atəşli reaktiv sistemlərdən döyüş atışları icra edib

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