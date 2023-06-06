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Минобороны: Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению

Минобороны: Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают выполнять задачи на освобожденных от оккупации территориях, продолжается реализация мер по инженерному обеспечению.
Армия
6 июня 2023 г. 15:30
Минобороны: Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают выполнять задачи на освобожденных от оккупации территориях, продолжается реализация мер по инженерному обеспечению.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В июне нынешнего года в результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях было полностью очищено от мин до 200 гектаров земли. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 30 890 гектаров земли.

Кроме того, в результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники на территориях со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в течение нынешнего года было проложено до 9 км новых путей снабжения, усовершенствовано и восстановлено до 38 км имеющихся путей снабжения.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоNecessary measures for engineering support underway in liberated territories: Azerbaijani Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Mühəndis təminatı üzrə tədbirlərin icrası davam etdirilir"

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