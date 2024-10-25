Минобороны: Продолжается процесс перевода вооружения и техники на осенне-зимний режим эксплуатации

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в азербайджанской армии продолжаются комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний режим эксплуатации.

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в азербайджанской армии продолжаются комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний режим эксплуатации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе комплексных мероприятий проводится замена горюче-смазочных материалов боевой и специальной техники в соответствии с сезонными требованиями, осуществляется проверка исправности электро- и гидравлических систем, а также выполняется сезонное обслуживание вооружения и боеприпасов на технике и в подразделениях.