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Минобороны: Продолжается прием призывников в воинские части азербайджанской армии

Минобороны: Продолжается прием призывников в воинские части азербайджанской армии В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 января 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в з
Армия
24 января 2023 г. 15:18
Минобороны: Продолжается прием призывников в воинские части азербайджанской армии

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 января 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы" продолжается прием новобранцев в учебные воинские части азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поступившие на службу новобранцы после постановки на учет в пунктах приема воинских частей проходят повторный осмотр военно-врачебной комиссией в медпунктах, полностью обеспечиваются военной формой, соответствующей сезону, и другими видами снабжения.

Особое внимание уделяется питанию личного состава, в солдатских столовых с соблюдением санитарно-гигиенических норм готовятся вкусные и качественные блюда.

Призывникам подробно излагаются особенности военной службы, воинской части, в которой им предстоит служить, распорядок дня и правила безопасности, проводятся просветительские и индивидуальные беседы, изучаются их психологические особенности.

В соответствии с программой подготовки новобранцев проводятся индивидуальные подготовительные занятия. На занятиях новобранцам разъясняют соответствующие требования устава и военного законодательства, правила воинской дисциплины, осваиваются элементы упражнений по строевой, физической и огневой подготовке.

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Версия на английском языке Admission of new conscripts to military units of Azerbaijan Army continues
Версия на азербайджанском языке MN: "Hərbi hissələrə yeni gələn çağırışçıların qəbulu davam edir"

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