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Минобороны призвало российских миротворцев предотвратить провокационные действия армян

Минобороны призвало российских миротворцев предотвратить провокационные действия армян Минобороны Азербайджана призвало российских миротворцев предотвратить провокационные действия армян.
Армия
25 ноября 2022 г. 00:12
Минобороны призвало российских миротворцев предотвратить провокационные действия армян

Минобороны Азербайджана призвало российских миротворцев предотвратить провокационные действия армян.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В информации отмечается, что список и карта населенных пунктов карабахского экономического района Азербайджанской Республики с названиями, соответствующими азербайджанским топонимам, были официально направлены Азербайджаном Министерству обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский мониторинговый центр, кроме того, в многократных обращениях выражалась необходимость использования в сообщениях именно этих названий.

Несмотря на это, к сожалению, в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов указываются вымышленными армянскими топонимами.

Так, в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 24 ноября 2022 года говорится о якобы нарушении Азербайджаном прекращения огня в направлении населенного пункта «Магавуз».

Доводим до сведения российской стороны, что официальное название указанного азербайджанского населенного пункта, которое они называют «Магавуз», - ЧАРДАГЛЫ. Подразделения азербайджанской армии не нарушали перемирия и не производили ни одного выстрела в указанном направлении.

В то же время заявляем, что информация, предоставляемая российской стороне о нарушении прекращения огня и других событиях со стороны незаконных армянских вооруженных формирований, в последнее время почему-то не находит отражения в официальных сообщениях российского миротворческого контингента.

По приглашению Минобороны Азербайджана командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра 23 ноября провели осмотр обнаруженного инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской Армии минного поля в северном направлении высоты Сарыбаба, где незаконными армянскими вооруженными формированиями были установлены противопехотные мины ПМН-Э производства Армении.

В ходе осмотра было отмечено, что нашими подразделениями было обнаружено и обезврежено 350 единиц противопехотных мин марки ПМН-Э производства Армении 2021 года. К сожалению, российский миротворческий контингент не представил официальной информации об этом.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, в соответствующих своих сообщениях правильно топонимизировать названия населенных пунктов на территории нашей страны и серьезно пресекать все провокационные действия незаконных армянских воинских формирований, включая минирование территорий», - заявили в МО.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülhməramlılarını ermənilərin təxribatlarının qarşısını almağa çağırıb

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