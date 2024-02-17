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Минобороны: Присяга в воинских частях пройдет без участия родителей

Минобороны: Присяга в воинских частях пройдет без участия родителей
Армия
17 февраля 2024 г. 15:07
Минобороны: Присяга в воинских частях пройдет без участия родителей

Завтра в воинских частях армии Азербайджана будут проведены церемонии приведения к присяге, куда не смогут попасть родственники и родители новобранцев.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В целях охраны здоровья военнослужащих доступ родителей, представителей общественности и средств массовой информации в воинские части, в том числе к участию в церемониях приведения к присяге ограничен. Просим граждан с пониманием отнестись к принятому решению и не приезжать к воинским частям в день присяги", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: Sabah gənc əsgərlərin andiçmə mərasimləri qapalı şəraitdə keçiriləcək

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