Минобороны: Присяга в воинских частях пройдет без участия родителей

Завтра в воинских частях армии Азербайджана будут проведены церемонии приведения к присяге, куда не смогут попасть родственники и родители новобранцев.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В целях охраны здоровья военнослужащих доступ родителей, представителей общественности и средств массовой информации в воинские части, в том числе к участию в церемониях приведения к присяге ограничен. Просим граждан с пониманием отнестись к принятому решению и не приезжать к воинским частям в день присяги", - говорится в сообщении.