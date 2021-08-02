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Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в направлении Нахчывана

Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в направлении Нахчывана 2 августа примерно в 03:27 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыва
Армия
2 августа 2021 г. 10:19
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в направлении Нахчывана

2 августа примерно в 03:27 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions in Nakhchivan direction
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənilər Naxçıvan istiqamətində Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub"

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