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Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Гедабекском направлении

Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Гедабекском направлении Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций Азербайджанской армии вооруженными силами Армении в Гедабекском направлении
Армия
11 сентября 2023 г. 16:19
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Гедабекском направлении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций Азербайджанской армии вооруженными силами Армении в Гедабекском направлении.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 11 сентября в 13:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабекского района.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions subjected to fire in Gadabay direction
Версия на азербайджанском языке MN: "Gədəbəy istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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