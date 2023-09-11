Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Гедабекском направлении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций Азербайджанской армии вооруженными силами Армении в Гедабекском направлении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций Азербайджанской армии вооруженными силами Армении в Гедабекском направлении.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 11 сентября в 13:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабекского района.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.