Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

11 ноября с 00:30 до 00:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направ

11 ноября с 00:30 до 00:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры, заявили в оборонном ведомстве.