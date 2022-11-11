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Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 11 ноября с 00:30 до 00:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направ
Армия
11 ноября 2022 г. 10:31
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

11 ноября с 00:30 до 00:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры, заявили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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