Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы

Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы

С 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечярского района и Чинарлы района Товузгала, на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалибер

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С 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечярского района и Чинарлы района Товузгала, на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.



Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана. Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные мер. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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