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Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы

Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы С 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечярского района и Чинарлы района Товузгала, на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалибер
Армия
8 сентября 2022 г. 09:25
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы

С 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечярского района и Чинарлы района Товузгала, на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные мер.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions on border with Armenia come under fire 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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