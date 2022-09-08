Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы

С 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечярского района и Чинарлы района Товузгала, на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные мер.