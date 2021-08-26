Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

26 августа с 02:25 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Загалы Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истис

26 августа с 02:25 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Загалы Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.