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Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу 26 августа с 02:25 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Загалы Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истис
Армия
26 августа 2021 г. 09:52
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
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26 августа с 02:25 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Загалы Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army's positions subjected to fire, says MoD
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mövqelərimiz atəşə tutulub"

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