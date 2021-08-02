Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении госграницы

2 августа c 13:55 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенн

2 августа c 13:55 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и села Йухары Айрым Кельбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерства обороны.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.