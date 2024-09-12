Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване.

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"12 сентября с 00:15 до 01:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Горадис района Пашалы несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики", - отмечает Минобороны.

По данным ведомства, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.