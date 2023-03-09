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Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе

Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе С 21:30 8 марта до 04:15 9 марта позиции Азербайджанской армии на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе подвергались обстрелу 23 раза.
Армия
9 марта 2023 г. 13:06
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе

С 21:30 8 марта до 04:15 9 марта позиции Азербайджанской армии на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе подвергались обстрелу 23 раза.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа, Ашагы Шорджа, Гюнешли, Азизли Басаркечярского района, и в Чемберекском направлении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Зяйлик, Моллабайрамлы, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района, Астаф Дашкесанского района, Заманлы и Гёйямли Гедабейского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в Ходжавендском, Лачинском, Ходжалинском направлениях и в направлении города Шуша.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

Систематически подвергая обстрелу наши позиции, вооруженные силы Армении провоцируют нашу Армию на ответный огонь, тем самым пытаясь сформировать неправильное мнение у представителей гражданской миссии Европейского союза, действующей на условной границе, предпринимаются попытки искусственного нагнетания напряженности в регионе.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокации с армянской стороны и, как следствие, людские потери лежит на военно-политическом руководстве официального Иревана.

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Версия на английском языке Armenian side attempting to create fake tension in region by shelling Azerbaijani Army positions – defense ministry 
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan tərəfi mövqelərimizi atəşə tutmaqla bölgədə süni gərginlik yaratmağa çalışır"

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