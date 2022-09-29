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Родным Сабухи Ахмедова будет предоставлен статус семьи шехида

Родным Сабухи Ахмедова будет предоставлен статус семьи шехида Министерство обороны Азербайджана выдало справку для представления в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения о присвоении статуса «семья шехида» родным Сабухи Ахмедова, павшего смертью храбрых при предо
Армия
29 сентября 2022 г. 14:17
Родным Сабухи Ахмедова будет предоставлен статус семьи шехида

Министерство обороны Азербайджана направило в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения представление о присвоении Сабухи Ахмедову, павшего смертью храбрых при предотвращении провокаций, совершенных Арменией 12-13 сентября, статуса шехида, а его родным - статуса семья шехида.

Как сообщает Report, справку 20 сентября подписал заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник управления кадров генерал-майор Эльчин Халилов.

В документе отмечается, что прапорщик Ахмедов Сабухи Фуад оглу погиб 13 сентября при предотвращении вражеской провокации.
В соответствии со статьей 1 Закона Азербайджанской Республики "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов" прапорщик Ахмедов Сабухи Фуад оглу считается шехидом, а его семья - семьей шехида.

Отметим, что в заявлении Агентства социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения было указано, что брат Сабухи Ахмедова Санан Ахмедов не относится числу лиц, которым может быть применен статус семьи шехида.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Səbuhi Əhmədova "şəhid", ailəsinə "şəhid ailəsi" statusu verilməsi ilə bağlı DSMF üçün arayış hazırlayıb

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