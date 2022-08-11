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Минобороны ответило полковнику: Он исходит из своих личных амбиций - ФОТО

Минобороны ответило полковнику: Он исходит из своих личных амбиций - ФОТО "Не согласный с увольнением в запас из-за продолжительного онкологического заболевания Эльнур Мамедов обратился к главе государства посредством платформы YouTube. Он уже не в первый раз прибегает к подобным шагам, исходя из своих личных амбиций".
Армия
11 августа 2022 г. 20:48
Минобороны ответило полковнику: Он исходит из своих личных амбиций - ФОТО

"Не согласный с увольнением в запас из-за продолжительного онкологического заболевания Эльнур Мамедов обратился к главе государства посредством платформы YouTube. Он уже не в первый раз прибегает к подобным шагам, исходя из своих личных амбиций".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Полковник, уже будучи уволенным в запас, неоднократно обращался к руководству армии по состоянию здоровья и 8 раз по линии Министерства обороны был направлен на лечение в учебно-исследовательскую больницу Турецкой Республики "Гюльхане". Все расходы в период лечения (1 год) взяло на себя министерство.

Сообщаем, что перешедший предельный возраст пребывания на действительной военной службе Э.Мамедов был признан негодным к военной службе и уволен в запас с диагнозом ”лимфома Ходжкина, хроническое течение, в стадии ремиссии". Он не получал ранения в ходе Отечественной войны.

Распространяемая Э.Мамедовым в социальных сетях информация является ложной и не имеет под собой никаких оснований", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi polkovnikə cavab verib: "Özünün şəxsi ambisiyalarını düşünür" - FOTO

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