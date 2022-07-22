Минобороны отчиталось о работе в сфере СМИ за первое полугодие

Подготовлен полугодовой отчет о деятельности Министерства обороны в области СМИ за период с 1 января по 30 июня 2022 года.

Подготовлен полугодовой отчет о деятельности Министерства обороны в области СМИ за период с 1 января по 30 июня 2022 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

За отчетный период на официальном сайте Министерства обороны (www.mod.gov.az) был размещен 461 материал на азербайджанском, русском и английском языках.

В то же время на официальной странице министерства в Facebook было опубликовано 489, в Instagram - 648, в Telegram - 648 информаций, в Twitter - 547 твитов и 199 видеоматериалов на канале ведомства в YouTube.

На официальном сайте было размещено 2279 фото- и 199 видеоматериалов о военно-патриотических и иных мероприятиях.

Кроме того, был дан ответ на 51 запрос, поступивший из средств массовой информации на азербайджанском, русском и английском языках.

За соответствующий период было рассмотрено 132 обращения, поступивших от СМИ, оказано содействие в проведении съемок.

За отчетный период с целью информирования широкой общественности и совершенствования работы со СМИ было организовано 16 медиа-туров в различные виды войск Азербайджанской армии, управления и службы министерства, а также учебные заведения специального назначения, в частности, в воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях, и на боевые позиции Азербайджанской армии на государственной границе.

В рамках медиа-туров журналисты провели встречи с военнослужащими, взяли у них интервью, ознакомились со службой личного состава, организацией боевой деятельности, социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

За отчетный период был осуществлен мониторинг и анализ 15022 материалов местной и зарубежной прессы, а также публикаций в социальных сетях.

В соответствии с законом "Об обращении граждан" и требованиями указа президента Азербайджанской Республики № 950 от 23 июня 2016 года на адреса электронной почты Министерства обороны - [email protected] и [email protected] поступило 5272 обращения, которые были соответствующим образом рассмотрены и обеспечены ответами.