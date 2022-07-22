О нас

Минобороны отчиталось о работе в сфере СМИ за первое полугодие

Минобороны отчиталось о работе в сфере СМИ за первое полугодие Подготовлен полугодовой отчет о деятельности Министерства обороны в области СМИ за период с 1 января по 30 июня 2022 года.
Армия
22 июля 2022 г. 10:30
Минобороны отчиталось о работе в сфере СМИ за первое полугодие

Подготовлен полугодовой отчет о деятельности Министерства обороны в области СМИ за период с 1 января по 30 июня 2022 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

За отчетный период на официальном сайте Министерства обороны (www.mod.gov.az) был размещен 461 материал на азербайджанском, русском и английском языках.

В то же время на официальной странице министерства в Facebook было опубликовано 489, в Instagram - 648, в Telegram - 648 информаций, в Twitter - 547 твитов и 199 видеоматериалов на канале ведомства в YouTube.

На официальном сайте было размещено 2279 фото- и 199 видеоматериалов о военно-патриотических и иных мероприятиях.

Кроме того, был дан ответ на 51 запрос, поступивший из средств массовой информации на азербайджанском, русском и английском языках.

За соответствующий период было рассмотрено 132 обращения, поступивших от СМИ, оказано содействие в проведении съемок.

За отчетный период с целью информирования широкой общественности и совершенствования работы со СМИ было организовано 16 медиа-туров в различные виды войск Азербайджанской армии, управления и службы министерства, а также учебные заведения специального назначения, в частности, в воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях, и на боевые позиции Азербайджанской армии на государственной границе.

В рамках медиа-туров журналисты провели встречи с военнослужащими, взяли у них интервью, ознакомились со службой личного состава, организацией боевой деятельности, социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

За отчетный период был осуществлен мониторинг и анализ 15022 материалов местной и зарубежной прессы, а также публикаций в социальных сетях.

В соответствии с законом "Об обращении граждан" и требованиями указа президента Азербайджанской Республики № 950 от 23 июня 2016 года на адреса электронной почты Министерства обороны - [email protected] и [email protected] поступило 5272 обращения, которые были соответствующим образом рассмотрены и обеспечены ответами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Defense Ministry presents six-month report in field of press
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi hesabat yayıb

Самое читаемое

Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс
15 июля 2022 г. 15:42
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
16 июля 2022 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi