Минобороны отчиталось о проделанных в мае работах

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана обнародовало статистику проделанных в мае работ.

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, согласно плану мероприятий на текущий год, в мае совместно с государственными, местными и зарубежными неправительственными организациями, структурами исполнительной власти, образовательными учреждениями, общественными структурами был проведен ряд мероприятий, осуществлен ряд проектов, а также организованы поездки в прифронтовую зону для представителей различных телеканалов и информационных агентств.

В течение месяца при организации министерства обороны в различных военных частях, включая прифронтовые, военных образовательных учреждениях спецназначения совместно с исполнительными властями Агдамского, Агстафинского, Бейлаганского, Бардинского, Газахского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского, Геранбройского, Гёйчайского, Гёйгёльского районов, Хазарского, Хатаинского, Низаминского, Гарадагского районов Баку, а также Гянджи, Сумгайыта, Нафталана было проведено более 50 мероприятий на военно-патриотическую тему.

В различных мероприятиях в связи с 95-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 73-й годовщины победы над фашизмом, 100-летия АДР приняли участие личный состав, члены семей шехидов, ветераны войны, депутаты Милли Меджлиса, представители общественности, студенты, школьники и др.

В отчетный период уполномоченная по правам человека АР (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова и члены структуры, представители Госкомитета по работе с религиозными образованиями и Азербайджанского комитета против пыток провели в военных частях встречи с личным составом, ознакомились с положением военнослужащих, служебными и социально-бытовыми условиями, оказываемыми медуслугами, режимом питания, его качеством и др.

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны на 2018 учебный год, азербайджанским представительством Международного комитета красного креста в расположенных во фронтовой зоне военных частях были проведены "Тренинги по подготовке инструкторов по международному гуманитарному праву".

С целью освещения в СМИ, в мае министерством обороны было подготовлено и предоставлено 163 официальные информации, 758 фотографий, 10 видеоматериалов, отвечено на вопросы представителей медиа.

Телеканалам AzTV, ITV, CBC, ARB, газете "Азербайджан" и сайту ordu.az выданы письма с разрешением на проведение видеосъемок в военных частях в прифронтовой зоне и подготовку статей.

Кроме того, сотрудники болгарского канала BTV и катарского телеканала "Аль-Джазира", индонезийские журналисты, прибывшие в страну по приглашению Ассоциации журналистов государств-членов Организации исламского сотрудничества, а также корреспонденты из Нидерландов посетили фронтовую зону, ознакомились со служебными и бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу в этом направлении, осмотрели развалины домов, превращенные в руины армянской армией, пронаблюдали за оккупированными азербайджанскими территориями.

В течение месяца представители телевидения и информационных агентств были приглашены для освещения 15 мероприятий, организованных министерством обороны.