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Минобороны организовало медиатур в воинскую часть в Гадруте

Минобороны организовало медиатур в воинскую часть в Гадруте Министерство обороны Азербайджана организовало для журналистов медиатур в воинскую часть в Гадруте.
Армия
24 июня 2024 г. 10:45
Минобороны организовало медиатур в воинскую часть в Гадруте

Министерство обороны Азербайджана организовало для журналистов медиатур в воинскую часть в Гадруте.

Как сообщает Report, журналисты ознакомились с созданными в воинской части условиями, им рассказали о вооружении и боеприпасах, питании, форме военнослужащих и условиях проживания.

Военнослужащие сообщили об имеющихся в арсенале приборах ночного видения, боевых дронах. Представителям медиа была предоставлена информация о продовольственных товарах, используемых в воинской части.

Было отмечено, что военнослужащие регулярно проходят обучение и совершенствуют свои боевые навыки.

Позже журналисты побывали в прачечной, спортзале и солдатском общежитии в воинской части.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHadrutdakı hərbi hissənin komandosu: Ali Baş Komandanın əmrlərini yerinə yetirməyə daim hazırıq

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