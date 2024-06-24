Минобороны организовало медиатур в воинскую часть в Гадруте

Министерство обороны Азербайджана организовало для журналистов медиатур в воинскую часть в Гадруте.

Министерство обороны Азербайджана организовало для журналистов медиатур в воинскую часть в Гадруте.

Как сообщает Report, журналисты ознакомились с созданными в воинской части условиями, им рассказали о вооружении и боеприпасах, питании, форме военнослужащих и условиях проживания.

Военнослужащие сообщили об имеющихся в арсенале приборах ночного видения, боевых дронах. Представителям медиа была предоставлена информация о продовольственных товарах, используемых в воинской части.

Было отмечено, что военнослужащие регулярно проходят обучение и совершенствуют свои боевые навыки.

Позже журналисты побывали в прачечной, спортзале и солдатском общежитии в воинской части.