Минобороны организовало медиатур в воинскую часть в Гадруте

Министерство обороны Азербайджана организовало для журналистов медиатур в воинскую часть в Гадруте.
Как сообщает Report, журналисты ознакомились с созданными в воинской части условиями, им рассказали о вооружении и боеприпасах, питании, форме военнослужащих и условиях проживания.
Военнослужащие сообщили об имеющихся в арсенале приборах ночного видения, боевых дронах. Представителям медиа была предоставлена информация о продовольственных товарах, используемых в воинской части.
Было отмечено, что военнослужащие регулярно проходят обучение и совершенствуют свои боевые навыки.
Позже журналисты побывали в прачечной, спортзале и солдатском общежитии в воинской части.