Минобороны объявило о приеме на курсы подготовки водителей

Министерство обороны Азербайджана объявило набор на "Учебный курс для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы" для подготовки водителей.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Военнослужащие, имеющие образование не ниже средне-общего, прошедшие срочную военную службу и не достигшие 30 лет, желающие освоить специальность водителя, могут подать заявление в приемные комиссии, действующие в воинских частях в городах Пиракешкюль, Гянджа и Барда до 18 марта 2023 года.
Заявления принимаются ежедневно (кроме воскресенья) с 09:00 до 18:00.