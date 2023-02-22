Минобороны объявило о приеме на курсы подготовки водителей

Министерство обороны Азербайджана объявило набор на "Учебный курс для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы" для подготовки водителей.

Министерство обороны Азербайджана объявило набор на "Учебный курс для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы" для подготовки водителей.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие, имеющие образование не ниже средне-общего, прошедшие срочную военную службу и не достигшие 30 лет, желающие освоить специальность водителя, могут подать заявление в приемные комиссии, действующие в воинских частях в городах Пиракешкюль, Гянджа и Барда до 18 марта 2023 года.

Заявления принимаются ежедневно (кроме воскресенья) с 09:00 до 18:00.