Минобороны объявило набор сверхсрочников

Министерство обороны Азербайджана объявило об очередном наборе желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу.

Министерство обороны Азербайджана объявило об очередном наборе желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Отмечается, что в соответствии с указаниями руководства Минобороны в местах работы приемных комиссий созданы мобильные военно-врачебные комиссии, чтобы кандидаты могли легко и быстро пройти медицинское обследование.

Военнослужащие в возрасте до 30 лет с образованием не ниже общего среднего, прошедшие действительную военную службу, могут обратиться в приемную комиссию Учебно-тренировочного центра Азербайджанской армии с 4 апреля до конца текущего года.

С теми, кто успешно завершит "Курс подготовки к сверхсрочной военной службе", заключается трехлетний контракт, и они назначаются на соответствующие позиции по своей специальности.