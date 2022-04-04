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Минобороны объявило набор сверхсрочников

Минобороны объявило набор сверхсрочников Министерство обороны Азербайджана объявило об очередном наборе желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу.
Армия
4 апреля 2022 г. 16:49
Минобороны объявило набор сверхсрочников

Министерство обороны Азербайджана объявило об очередном наборе желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Отмечается, что в соответствии с указаниями руководства Минобороны в местах работы приемных комиссий созданы мобильные военно-врачебные комиссии, чтобы кандидаты могли легко и быстро пройти медицинское обследование.

Военнослужащие в возрасте до 30 лет с образованием не ниже общего среднего, прошедшие действительную военную службу, могут обратиться в приемную комиссию Учебно-тренировочного центра Азербайджанской армии с 4 апреля до конца текущего года.

С теми, кто успешно завершит "Курс подготовки к сверхсрочной военной службе", заключается трехлетний контракт, и они назначаются на соответствующие позиции по своей специальности.

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