Минобороны объявило набор на курсы подготовки прапорщиков

Министерство обороны Азербайджана объявило набор на курсы подготовки прапорщиков.

Министерство обороны Азербайджана объявило набор на курсы подготовки прапорщиков.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Сообщается, что граждане не старше 28 лет, завершившие срочную военную службу и имеющие полное среднее образование, желающие добровольно поступить на действительную военную службу в звании прапорщиков в военные части министерства обороны, с 21 августа по 23 сентября могут обратиться с соответствующими документами в приемную комиссию, действующую в учебно-тренировочном центре азербайджанской армии.