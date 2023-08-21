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Минобороны объявило набор на курсы подготовки прапорщиков 

Минобороны объявило набор на курсы подготовки прапорщиков  Министерство обороны Азербайджана объявило набор на курсы подготовки прапорщиков.
Армия
21 августа 2023 г. 17:51
Минобороны объявило набор на курсы подготовки прапорщиков 

Министерство обороны Азербайджана объявило набор на курсы подготовки прапорщиков.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Сообщается, что граждане не старше 28 лет, завершившие срочную военную службу и имеющие полное среднее образование, желающие добровольно поступить на действительную военную службу в звании прапорщиков в военные части министерства обороны, с 21 августа по 23 сентября могут обратиться с соответствующими документами в приемную комиссию, действующую в учебно-тренировочном центре азербайджанской армии.

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