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Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе

Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе 8 декабря с 14:35 до 15:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района без какой-либо на то причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоциро
Армия
8 декабря 2021 г. 17:06
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе

8 декабря с 14:35 до 15:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района без какой-либо на то причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в целях подавления противника.

Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской Армии нет.

"Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - отметили в минобороны.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani army positions in Kalbajar direction
Версия на азербайджанском языке MN: "Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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