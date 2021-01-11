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Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации

Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации Лицам, уволенным с военной службы по мобилизации, следует обращаться в созданную комиссию Минобороны
Армия
11 января 2021 г. 13:00
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
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В последние дни лица, призванные на военную службу по мобилизации и участвовавшие в Отечественной войне, выкладывают в социальные сети видео относительно различных вопросов. Следует отметить, что распространение подобных видео в социальных сетях не только наносит ущерб репутации победоносной Азербайджанской армии, но и служит интересам наших врагов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сложности, возникающие при решении вопросов, затронутых в видео, заключаются в анонимности этих обращений.

В очередной раз заявляем, что с сегодняшнего дня начала свою работу созданная соответствующим приказом министра обороны комиссия по организации приема, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, о которой подробно сообщается на официальном сайте министерства.

Для рассмотрения и решения поднятых вопросов лицам, уволенным с военной службы по мобилизации, следует обращаться в созданную комиссию Министерства обороны, а не публиковать видео в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi tərxis olunan şəxslərə müraciət edib

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